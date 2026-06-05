Chile vs Ecuador | Goles, resumen y compacto del partido por Liga de Naciones Femenina

El gol de Vaitiare Pardo no alcanzó para La Roja que fue superada en el Estadio Nacional. Por el otro lado, La Tri sigue con chances de ir al Mundial.

La Selección Chilena no pudo contra Ecuador y perdió 2-1 este viernes en el Estadio Nacional, partido que fue válido por la fecha 8° de la Liga de Naciones Femenina.

El resultado acabó con todas las chances de La Roja de clasificar al Mundial, causando un duro golpe a las jugadoras nacionales y al cuerpo técnico.

Las dirigidas por Luis Mena pagaron caro sus errores, donde las visitantes mostraron eficacia y siguen soñando con ir a la cita planetaria que se jugará el 2027.