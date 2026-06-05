Baldazo de agua fría: Chile cae ante Ecuador y queda sin chances de clasificar al Mundial Femenino

La Roja pagó carísimo sus errores y sufrió una derrota en el Estadio Nacional, resultado que puso fin a su participación en la Liga de Naciones Femenina.

Una durísima derrota sufrió este viernes la Selección Chilena por la fecha 9° de la Liga de Naciones Femenina, cayendo 2-1 ante Ecuador y quedando sin opciones de clasificar al Mundial 2027.

Ante un gran marco de público en el Estadio Nacional, La Roja pagó carísimo sus errores y cerró su participación en el certamen con un negativo resultado, teniendo en cuenta que en la jornada final está libre.

Pese a mostrar entusiasmo, las visitantes se pusieron en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo producto de una falla entre Christiane Endler y Nayadet López Opazo.

La arquera nacional le dio un pase a su compañera que fue interceptado por Justine Cuadra, quien remató sin oposición y desató la sorpresa en Ñuñoa.

Posteriormete, el palo impidió el empate a Catalina Figueroa luego de un cabezazo conectado en un tiro de esquina.





La Roja dice adiós al sueño del repechaje

El segundo tiempo tuvo a Chile contando llegando a la paridad a los 73′ con un gran testazo de la ingresada Vaitiare Pardo.

Sin embargo, en el mejor momento de Chile, Endler cometió un penal a Nayeli Bolaños que fue cambiado por gol por la propia delantera de las forasteras.

Este resultado dejó a Chile en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos, siendo superada por Ecuador y por Paraguay que aplastó a Bolivia, por lo que no quedará entre las cuatro primeras.

Los últimos cupos serán peleados justamente por Venezuela, Perú, La Albirroja y La Tri.