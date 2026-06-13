Partidos de HOY en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este sábado debutará uno de los grandes candidatos como es Brasil, que se enfrentará a Marruecos, la revelación de Qatar 2022.

Este sábado 13 de junio continúa el Mundial 2026, que se disputa en simultáneo en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Por primera vez en la historia la Copa del Mundo contará con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, lo que dará un total de 104 partidos.

Durante esta jornada será el estreno de Brasil, uno de los candidatos y que enfrentará a un complicado rival como lo es Marruecos.





Horarios y dónde ver en vivo el Mundial en Chile

Sábado 13 de junio:

15:00 horas: Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco (Transmite CHV y previa inicia a las 14:00 horas)

18:00 horas: Brasil vs Marruecos – Grupo C – Nueva Jersey (Transmite CHV y previa inicia a las 17:00 horas)

21:00 horas: Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston

¿Cómo ver los partidos por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: