Esposa de Nicolás Jarry impacta al desclasificar amenazas de muerte contra su familia: “Esto pasa”

Laura Urruticoechea dio a conocer una incómoda situación ocurrida en el Masters 1000 de Roma, asegurando que un sujeto entró en dos ocasiones al hotel en el que se alojaba con sus hijos.

Laura Urruticoechea, esposa de Nicolás Jarry (156°), impactó al revelar fuertes amenazas de muerte recibidas de parte de apostadores.

Tras la victoria de este jueves en el Challenger de Madrid, la pareja del tenista desclasificó una historia ocurrida en el Masters 1000 de Roma el 2024, torneo en el que el Príncipe llegó a la final.

En el Foro Itálico, la influencer contó que un sujeto ingresó en dos ocasiones a la pieza del hotel en el que se alojaba junto a sus hijos, aprovechando que todos estaban en el certamen apoyando al chileno.

“Quiero contar algunas cosas que nunca antes he contado. Después del primer partido que fue contra un italiano nos llegaron amenazas, que lamento decir que es usual. Que no las recibimos solo nosotros, sino que las reciben todos”, comenzó.

La joven relató que “de verdad que te estudian y han pasado ciertos casos que dan un más de poco miedo últimamente. Estábamos en Roma y llegan estos mensajes de ‘te voy a llevar a tus hijos en un cajón’. Lo miré justo cuando terminó el partido”.





Laura Urruticoechea revela amenazas

Urruticoechea señaló que en el recinto “llegamos y alguien se había metido, había fumado un cigarro y apagado en la cama. Habían sacado las almohadas, puestas en el suelo estratégicamente, una tras de otra, desordenado todo”.

“Era como alguien diciendo como ‘oye, yo estuve acá’. Fui a hablar con el hotel, que creyeron que habíamos sido nosotros. Es todo complicado, tiene que ir un hombre a hablar con la policía, a las mujeres no las escuchan. Hay mucha burocracia. No nos dejaban hablar con la policía. Volvimos a a la pieza y el hotel, en vez de ayudarnos, había ordenado toda la pieza, todo, sacando rastro de todo”, agregó.

Tras acudir con la policía, la pareja de Jarry relató que no lo creyeron. Para peor, en el regreso notaron que “había pasado lo mismo. La misma persona se había metido, había hecho lo de la almohada, el cigarro y esta vez había dejado dos cosas a los niños arriba de la cama. Y ahí yo me acuerdo el miedo que sentimos. El miedo fue muy fuerte”.

Desde la ATP la único solución que entregaron fue un cambio de hotel. Si bien el Príncipe tuvo una gran semana, la influencer remarcó que “fue una semana mega difícil. Cuando ya logramos mostrar las pruebas, habían pasado tres días y el hotel justo se le echaron a perder las cámaras y nunca pudimos saber nada. Nunca pasó nada. Pero en el fondo lo que quiero mostrar es que esto pasa, pasa mucho”.

“Hemos recibido muchos comentarios muy pesados de la gente. ‘Nico, retírate, Nico, para lo único que eres bueno es para tu familia’. Y yo me pregunto realmente si una mamá o un papá llega después de haber tenido un día malo del trabajo y el hijo le dice: ‘Oye papá, retírate’. Yo siento que Nico es admirable, después de esto de Roma le vino el vértigo. No se imaginan lo duro que fue”, aladió.

Por último, Urruticoechea subió una historia de una nueva amenaza en pleno duelo de Jarry por el Challenger de Madrid. “Es cuático esto, alguien tiene que hacer algo con los apostadores”, manifestó.