Nicolás Jarry rompió su mala racha: Ganó un partido tras 13 derrotas consecutivas

El Príncipe debutó con victoria en el Challenger de Madrid, logrando su primera celebración de la temporada y poniendo fin a una magra estadística.

La mala racha se terminó. Nicolás Jarry (156°) debutó con una victoria en el Challenger de Madrid, luego de vencer a Miguel Damas (272°) por 6-1 y retiro.

El chileno aprovechó los inconvenientes del español y avanzó a la segunda ronda, logrando su primera victoria en lo que va del 2026.

En la siguiente fase, el Príncipe se medirá a al vencedor del duelo entre el suizo Dominic Stricker (293°) y el bosnio Andrej Nedic (290°), dos jóvenes promesas del circuito.





La mala racha que rompió Nicolás Jarry

La última vez que el nacional había festejado fue el 4 de julio del 2025, día en que superó al brasileño Joao Fonseca (40°) por la tercera ronda de Wimbledon.

A partir de ese momento, Jarry entró en una nube que le impidió ganar encuentros, incluyendo las diferentes fases de clasificación en las que participó y no pudo avanzar.

Tras la victoria sobre Damas, el ganador de tres títulos ATP reveló su principal misión en el certamen madrileño. “El objetivo es intentar pasarlo bien y, si logro hacer eso, podré ir construyendo mejores puntos y cerrando los partidos”.

“Me encanta jugar en clubes como este, abiertos, con naturaleza, no tan aislados del público. Aquí todo es más humano, más acogedor”, añadió.