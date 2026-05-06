A qué hora juega HOY Universidad Católica vs Cruzeiro por Copa Libertadores

Universidad Católica disputa un partido clave en el sueño de avanzar en Copa Libertadores, recibiendo a Cruzeiro en el Claro Arena.

Universidad Católica juega el partido más importante en lo que va de temporada, recibiendo a Cruzeiro por una nueva fecha de la Copa Libertadores.

Tras la victoria sobre Barcelona en Ecuador la semana pasada, Los Cruzados tienen una enorme chance de quedar como líderes del Grupo D en caso de sumar.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que su rival viene encendido al derrotar a Boca Juniors en la jornada anterior.





Copa Libertadores: ¿A qué hora juega Universidad Católica vs Cruzeiro?

El partido de Universidad Católica ante Cruzeiro comienza a las 22:00 horas de Chile de este miércoles 6 de mayo.

El recinto para este trascendental compromiso es el Claro Arena, donde se espera una gran multitud alentando a La Franja.

¿Dónde ver el partido de Universidad Católica vs Cruzeiro?

El duelo del conjunto chileno contra los brasileños será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Adicionalmente, el choque de los estudiantiles será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney +.