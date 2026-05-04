La molestia de Daniel Garnero por arbitraje en duelo de la UC con U. de Conce: “Son fisicoculturistas”

El entrenador de Los Cruzados disparó contra el juez Mario Salvo por la expulsión del joven José Salas, quien recibió dos tarjetas amarillas en dos minutos.

Muy molesto se mostró el entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, tras el empate 2-2 ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.

El estratega argentino arremetió contra el árbitro principal, Mario Salvo, por la expulsión del joven taleral José Salas, quien recibió dos tarjetas amarillas en dos minutos.

“Los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen una facha. Se saben el reglamento de memoria, pero a la esencia del juego le erran un montón. Y no solo en Chile”, comentó.





Daniel Garnero estalla contra el arbitraje

En diálogo con la prensa, el trasandino apuntó que “(en) el arbitraje son todos fisicoculturistas. Mamita querida. Me voy con mucha bronca porque no puedo analizar el juego”.

“Jugamos con uno menos mucho tiempo y el equipo sostuvo, aguantó, pero no pudimos hacer transiciones claras”, comentó sobre el encuentro.

Respecto a la polémica con el juvenil cruzado, Garnero remarcó que “la primera complicación fue quedarnos con uno menos por una irresponsabilidad del árbitro”.

“La primera amonestación (por protestar) ¿Me la pueden explicar? José Salas no hizo nada, le hacen un foul y el rival lo viene a buscar”, señaló.

Por último, el adiestrador de 57 años sostuvo que “no sé si lo hizo a propósito, lo entiendo porque puede pasar, pero si no, es preocupante. El penal a Rossel fue falta y tarjeta, pero lo amonestan porque simula. Ellos simularon un par de veces y nada”.

Con esta igualdad, la UC quedó en el segundo lugar de su grupo en la Copa de la Liga con 7 puntos, 3 unidades menos que Ñublense que por ahora sería el clasificado a semifinales a falta de dos fechas.