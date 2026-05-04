Diego Sánchez responde por los cánticos de hinchas de Colo Colo: “Lo que me griten…”

El Mono se tomó con calma los gritos de los fanáticos en el Estadio Monumental, donde le remarcaron que falló en su intento por distraer al delantero Maximiliano Romero en un penal.

Colo Colo logró una nueva victoria en la Liga de Primera este domingo, venciendo 3-1 a Coquimbo Unido y quedando como líder absoluto con 24 puntos en 11 fechas.

La jornada fue bastante amarga para el arquero Diego Sánchez, quien sufrió con el penal convertido por Maximiliano Romero y el doblete de Javier Correa.

El Mono fue uno de los protagonistas de la jornada al ser uno de los apuntados por los hinchas en el Estadio Monumental, aunque el propio arquero se lo tomó con calma.





La reacción de Diego Sánchez a provocación de hinchas de Colo Colo

Todo se dio en la ejecución desde los 12 pasos del Tigre, donde el experimentado guardameta intentó distraer a su rival con particulares movimientos en la línea del arco.

Casi al terminar el cotejo, los fanáticos se acordaron de esta situación y le gritaron al portero desde las tribunas: “Baila, Mono, baila”.

Consultado por esto, Sánchez le bajó el perfil a la situación y respondió que esto “es parte del show. No tengo nada que decir”.

“La gente se portó muy bien y se portó muy bien con la gente de Coquimbo también. Lo que me griten da lo mismo, está bien”, comentó en conversación con la prensa.

Con esta derrota, Los Piratas se estancaron en el octavo lugar con 16 puntos, quedando de forma momentánea fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.