La triste pérdida que enluta a Diego Sánchez: Despide a ser querido con emotivo mensaje

El Mono comunicó el fallecimiento de una de sus personas más cercanas, dejando un sentido posteo en sus redes sociales. “Fui un afortunado”, fue parte de lo que escribió.

Duros momentos son los que está atravesando Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido que dio a conocer el fallecimiento de un familiar.

El Mono comunicó que su abuela perdió la vida en las últimas horas, despidiéndose con un profundo mensaje que emocionó a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el arquero le dedicó un emotivo mensaje junto a 18 imágenes en los que aparece su ser querida.

“Llegó el momento que siempre pedí que no llegara. Que difícil se me hace tratar de resumir el amor , los momentos y vivencias hermosas a tu lado Mami María”, comenzó.





El dolor de Diego Sánchez por fallecimiento de su abuela

El guardameta de 38 años no ocultó su tristeza y manifestó: “No te imaginas como me está doliendo tu partida, este dolor en el pecho sabía que estaba cerca de llegar, pero no se está preparado nunca”.

“Te amo con mi vida Mami gracias por cuidar de mi, por hacer mi mamadera, por llevarme el almuerzo al colegio, por hacer mi cazuela de pollo y por darme esa sonrisa pura siempre”, agregó.

Sánchez aprovechó de hacer una profunda reflexión, remarcando que “es difícil querer tenerte eternamente sabiendo de tu cansancio, solo queda aceptar y vivir este dolor de ahora en adelante”.

“Ya no se que escribir mamita, solo me deja un poco de alegría el saber que gozaste mucho de mis triunfos estos últimos años, que no te perdiste ni un partido esperando celebrar. Lamento no poder darte el último beso en tu frente Mamita, me duele no despedirme”, añadió.

Esto último hace referencia al viaje a Colombia que tuvo que realizar el portero junto a su club, donde se medirán a Deportes Tolima por una nueva fecha de la Copa Libertadores este 28 de abril.

“Fui un afortunado de tener una abuela como tú. Te amo Mami Maria y te extrañaré por siempre”, sentenció.

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