Coquimbo genera crisis en Universitario: La drástica decisión que tomó dirigencia con su DT

La Crema oficializó la salida del entrenador Javier Rabanal, quien solamente alcanzó a dirigir 12 partidos tras asumir a principios de este año.

Coquimbo Unido generó un daño irreparable a Universitario en la Copa Libertadores. Los Piratas dieron el golpe y vencieron 2-0 al elenco peruano en condición de visitante.

El triunfo del Aurinegro desató una crisis en La Crema, la cual dejó consecuencias importantes debido a que Javier Rabanal dejó de ser el entrenador del club.

La salida del español se ratificó la caída del Merengue el último fin de semana contra Melgar por la liga local, lo que colmó la paciencia de la dirigencia.





Universitario confirma salida de Javier Rabanal

A través de un comunicado, Universitario informó: “Tras una reunión sostenido entre la administración y el profesor, se acordó que su etapa como entrenador frente al primer equipo terminó”.

“Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”, agregaron.

El estratega español llegó a principios del 2026 al conjunto de Lima, alcanzando a dirigir solamente 12 partidos en los que consiguió 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

El final de su periodo parece haber descomprimido al plantel, quienes este miércoles derrotaron por un contundente 4-1 a Garcilaso por la Liga 1.