Flamengo vs Independiente Medellín | Goles, resumen y compacto del partido

El Mengao, que no contó con Erick Pulgar, impuso su jerarquía en el Maracaná y consiguió una nueva victoria en la Copa Libertadores.

Flamengo consiguió una nueva victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores, derrotando 4-1 a Independiente Medellín este jueves.

Sin Erick Pulgar, el Mengao impuso su jerarquía y obtuvo su segundo triunfo en igual cantidad de encuentros, liderando el Grupo A con 6 puntos.

Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Giorgian de Arrascaeta y Pedro anotaron para los cariocas, mientras que Yony González marcó en el conjunto colombiano.