En pleno trote: Arturo Vidal se acuerda de la UC tras gran victoria sobre Cruzeiro en Brasil

El volante de Colo Colo valoró el triunfo de Los Cruzados en Belo Horizonte por Copa Libertadores, destacando que le hace bien al fútbol chileno.

Arturo Vidal reaccionó al triunfo de Universidad Católica sobre Cruzeiro por Copa Libertadores, valorando el desempeño del club nacional que se impuso 2-1 en Brasil.

Con un gol de Jimmy Martínez a los 94 minutos, Los Cruzados dieron el batacazo en el Estadio Mineirao y lograron una victoria histórica.

Este resultado fue reconocido por el actual jugador de Colo Colo, quien felicitó a los estudiantiles con un particular mensaje en redes sociales.





El mensaje de Arturo Vidal a la UC

Mediante un video publicado en Instagram, el King comentó: “Buen triunfo Católica. Muy bien, muy bien. Bien el fútbol chileno”.

El volante destacó a La Franja mientras trotaba junto a algunos de los integrantes de Rodelindo Román, equipo de su barrio que dirigió hace unos días en la categoría Senior.

“Saqué aquí al equipo a trotar. Al equipo de Rodelindo Román lo saqué porque están muy gordos”, broméo el mediocampista de 38 años.

Ahora, la UC se preparará para jugar otro partido clave contra Barcelona de Guayaquil el miércoles 29 de abril, apostando a ganar y entrar de lleno en la lucha por clasificar a los octavos de final.