En su prime: La confesión de Salomón Rodríguez sobre un posible retorno a Colo Colo

El uruguayo anotó en la victoria de Montevideo City Torque sobre Palestino por la Copa Sudamericana, reconociendo que dejó una deuda en su paso por el Cacique.

Salomón Rodríguez vive un momento espectacular. El delantero fue figura y anotó en la victoria 2-0 de Montevideo City Torque ante Palestino por la Copa Sudamericana.

El uruguayo retornó a su país tras un pobre paso por Colo Colo, aprovechando al máximo la oportunidad y convirtiendo 7 goles en lo que va de la temporada.

Tras la victoria sobre Los Árabes, el ariete confesó que está trabajando para volver al Cacique y tener su esperada revancha.





Salomón Rodríguez quiere una nueva oportunidad en Colo Colo

En diálogo con DSports, el charrúa reconoció estar “muy feliz por mi presente y el presente del equipo que sale a jugar en todas las canchas y feliz por la victoria”.

Sobre su etapa por Los Albos, Rodríguez sostuvo: “El fútbol es así, es cambiante. A veces te toca estar en las malas, a veces en las buenas, pero hay que seguir. Constancia, sacrificio, que en algún momento todo sale”.

Consultado por una hipotética segunda oportunidad en el Popular, el delantero de 26 años aseguró que “estoy haciendo todo lo posible para volver de la mejor manera”.

“Ojalá podamos cumplir con lo que dejé al debe, pero ahora entrenando y trabajando con el equipo”, añadió.

El pase del uruguayo sigue perteneciendo a Colo Colo, quienes acordaron un préstamo por una temporada con Montevideo City Torque.