Entre los 16 mejores: Alejandro Tabilo se impuso al local Kouamé y avanzó a octavos de final de Roland Garros

Ahora, Tabilo se medirá en la ronda de los 16 mejores del certamen parisino ante el ganador de la llave que disputarán el canadiense Felix Auger-Aliassime (6° ATP) y el estadounidense Brandon Nakashima (31°).

Parecía partido de Copa Davis. Alejandro Tabilo enfrentó al francés Moise Kouamé, jugador de 17 años que venía siendo la revelación del torneo y se impuso en cuatro sets .

El chileno avanzó a los octavos de final de Roland Garros en un partidazo ante la promesa del tenis francés que vendió cara su derrota.





En más de tres horas, la raqueta nacional selló un 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(9), definiendo un tiebreak lleno de emociones.

Ahora, Tabilo se medirá en la ronda de los 16 mejores del certamen parisino ante el ganador de la llave que disputarán el canadiense Felix Auger-Aliassime (6° ATP) y el estadounidense Brandon Nakashima (31°).