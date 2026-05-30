Colo Colo vs Deportes La Serena: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera

El Eterno Campeón y los Papayeros se enfrentarán este sábado en un partido válido por la fecha 14º del campeonato nacional.

Este sábado Colo Colo se traslada hasta la cuarta región para enfrentarse a Deportes La Serena por la fecha 14° de la Liga de Primera, en un encuentro que verá cara a cara al puntero del campeonato contra un cuadro papayero que viene de imponerse categóricamente 4-1 ante Limache.

Si bien los dueños de casa buscarán seguir en la senda del triunfo y escalar en la tabla de posiciones, Fernando Ortíz, técnico de los albos, decidió incluir para este duelo dos nuevos talentos: El mediocampista Cristián Díaz y el volante Rodrigo Catalán.





Y es que con la expulsión de Tomás Alarcón en el encuentro con la U. Católica, Díaz, que acaba de cumplir 18 años, intentará demostrar la experiencia que obtuvo en el Mundial Sub 17 de Qatar.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs La Serena?

El partido del Cacique y los Papayeros, válido por la fecha 14° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá el esperado encuentro de manera online. Para eso, debes ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre la Colo Colo y Deportes La Serena por Liga de Primera

La cita deportiva del Popular contra el plantel de Felipe Gutiérrez está programada a partir de las 15:00 horas de Chile de este sábado 30 de mayo.

En esta ocasión, el duelo se disputará en el Estadio La Portada, de La Serena y será arbitrado por Fernando Véjar Díaz.