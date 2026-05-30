U. de Chile vs Deportes Concepción: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera

Azules y Lilas se medirán en un encuentro válido por la fecha 14º del campeonato nacional.

Universidad de Chile recibe este sábado a Deportes Concepción en un partido válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Los azules llegan con la necesidad de sumar de tres, tras enredar puntos en las últimas fechas y no lograr escapar de la parte media de la tabla.

Mientras que “El León” de Collao debe ganar si quiere respirar fuera de la zona de descenso del campeonato nacional.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de la U. de Chile vs Deportes Concepción?

El partido de Azules y lilas, válido por la fecha 14° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá el esperado encuentro de manera online. Para eso, debes ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Deportes Concepción por Liga de Primera

La cita deportiva entre la U y el Conce está programada a partir de las 17:30 horas de Chile de este sábado 30 de mayo.

En esta ocasión, el duelo se disputará en el Estadio Nacional y será arbitrado por Mario Salvo.