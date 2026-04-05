Colo Colo vence a Deportes Concepción y no suelta la cima del campeonato

Los albos viajaron hasta el Biobío para enfrentar al León de Collao en un encuentro válido por la octava fecha de la Liga de Primera.

Colo Colo logró una importante victoria tras vencer por 1-0 a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa, en un partido válido por la octava fecha de la Liga de Primera.

Los albos llegaban con la necesidad de sumar de a tres unidades si querían permanecer en la cima de la tabla de posiciones. Lo anterior, luego de que Deportes Limache goleara por 4-0 a Unión La Calera y alcanzara al cacique en la parte alta el día sábado.

Ahora, con este triunfo, Colo Colo permanece como líder exclusivo con 18 pts, mientras que Deportes Concepción agudiza su mala racha de resultados en el último lugar de la tabla con solo 4 unidades.

Colo Colo vence a Deportes Concepción y es líder de la Liga de Primera

En la primera mitad, Colo Colo asumió el control del juego y dominó la posesión, aunque sin generar demasiado peligro. Los albos carecieron de profundidad y se fueron al descanso sin grandes ocasiones.

La más clara llegó antes del cuarto de hora. Maxi Romero conectó un cabezazo tras un centro de Jeyson Rojas, pero el arquero Araya reaccionó con un manotazo y evitó la apertura de la cuenta.

Ya en el complemento, el encuentro cambió. Deportes Concepción adelantó sus líneas y se animó a buscar el arco rival, lo que abrió espacios y volvió el duelo más dinámico.

En ese contexto, Colo Colo encontró la diferencia. Diego Ulloa aguantó el balón de espaldas y lo cedió para Álvaro Madrid, quien sacó un potente remate que se metió cerca del palo derecho al minuto 68.

El conjunto local reaccionó y generó peligro. Misael Dávila incluso marcó con un remate desde fuera del área, pero la jugada fue anulada por posición de adelanto.

El tramo final se jugó con intensidad, con el cuadro penquista buscando el empate y el Cacique defendiendo la ventaja mínima.

Próximo partido de Colo Colo y Deportes Concepción

En la próxima fecha, el Cacique enfrentará a Palestino el domingo 19 de abril a las 18:30 horas.

Por su parte, Deportes Concepción deberá medirse contra Unión La Calera, el día lunes 13 de abril a las 20:00 horas.