La historia de Josué Ovalle: De irse en silencio de Chile a ser gran figura en el fútbol mexicano

Formado en Colo Colo, el extremo dio este año el salto al extranjero y ya es la principal figura del Mazatlán.

Josué Ovalle es uno de los chilenos de mejor rendimiento en el extranjero. Tras irse en silencio a principios de este 2026, el delantero ha brillado en el Mazatlán de México.

El joven de 25 años marcó un nuevo gol este domingo, luciéndose con una gran definición en la derrota 3-1 de su equipo ante el Pumas por la Liga MX.

Su rendimiento no solamente le ha permitido convertirse en titular indiscutido en el cuadro azteca, sino que ya es el máximo goleador de todo el plantel.





Josué Ovalle, la historia del delantero chileno que brilla en México

Nacido en mayo del 2000 en Algarrobo, el apodado “Cotto” hizo las divisiones inferiores en Colo Colo en el que estuvo hasta el equipo de Proyección.

Sin embargo, no pudo debutar en Los Albos y partió a Deportes Linares el 2020, estrenándose en el profesionalismo en la Segunda División.

Ovalle pasó por San Antonio Unido, Melipilla, Deportes Limache y a mediados del 2025 llegó a Deportes Concepción en el que logró el ascenso a la Liga de Primera, para recalar este año a préstamo en el Mazatlán

Su irrupción en los Cañoneros fue inmediata, jugando 9 partidos en lo que va de la temporada en los que anotó con 5 goles y una asistencia, lo que podría generar un interés de su club en comprar su pase que actualmente es de Limache.

Un dato curioso es que sus primeros cuatro goles fueron de cabeza, apareciendo por sorpresa en el área o capturando rebotes de manera muy inteligente.

Si bien puede ubicarse como puntero derecho, sus últimos compromisos los disputó como un extremo izquierdo.