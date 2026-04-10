El recuerdo del CSyD Colo Colo a un año de fallecimiento Mylan y Martina: “Siempre están presentes”

A través de sus redes sociales, la institución afirmó que han realizado una “compañamiento legal constante junto a sus familias”. Los jóvenes perdieron la vida en la previa de un partido ante Fortaleza por Copa Libertadores.

El Club Social y Deportivo Colo Colo se pronunció por el fallecimiento de Mylan y Martina, hinchas que murieron hace exactamente un año en la previa del partido ante Fortaleza por Copa Libertadores.

Los jóvenes perdieron la vida al acudir al Estadio Monumental el 10 de abril del 2025, hecho que sigue siendo investigado por las autoridades.

Dos funcionarios de Carabineros permanecen con medidas cautelares en medio de este caso, donde se le acusa de atropellar y causar la muerte de las víctimas.





CSyD Colo Colo recordó a Mylan y Martina

A través de sus redes sociales, la institución manifestó: “A un año de la partida de Martina y Mylan, el pueblo albo sigue manteniendo viva su memoria”.

“Su amor por Colo Colo permanece presente en cada encuentro, en cada bandera y en cada canto que une a la hinchada”, señalaron.

Desde el CSyD Colo Colo reafirmaron el “compromiso con la memoria, la justicia y la no repetición. En este camino, hemos realizado un acompañamiento legal constante junto a sus familias, buscando verdad y reparación”.

“Martina y Mylan viven en el corazón del pueblo colocolino. Hoy y siempre, presentes”, sentenciaron.

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