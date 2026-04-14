Con tirón de orejas incluido: Arturo Vidal tuvo victorioso estreno como entrenador

El volante comandó a la categoría senir de Rodelindo Román, pidiendo más compromiso a algunos de sus pupilos que llegaron tarde al partido.

Arturo Vidal no olvida sus raíces. El King aprovechó que Colo Colo no jugó este fin de semana y fue al club de su barrio para hacer su estreno como entrenador.

El volante fue el DT de Rodelindo Román, equipo que llegó a estar en Segunda División Profesional y que ahora dirigió en su categoría senior

El debut fue positivo para el Rey que lideró la victoria 4-1 de su elenco sobre Club Serena, dejando varios momentos llamativos que fueron subidos a las redes sociales.





Las frases que dejó Arturo Vidal en su rol de DT

Además de dar indicaciones, el ex Barcelona y Bayern Múnich pidió más compromiso a sus dirigidos, esto porque algunos llegaron atrasados al encuentro.

En el camarín, Vidal señaló: “Para la otra tratemos de llegar más temprano, para que sea más ordenado. Se viste la gente, llegan ustedes y hay que hacer cambios, molesta eso”.

El mediocampista no se quedó ahí y pidió ser más cautelosos a sus pupilos en el ámbito personal. “Que se vayan cuidando algunos porque están pesados. Tenemos que salir campeones este año”, señaló.

El bicampeón de América ha reiterado en varias oportunidades que pretende ser entrenador una vez que finalice su carrera como futbolista, mostrando parte de lo que sería su rol en la banca.

Mira el video acá