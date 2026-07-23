Siguen sin aceptarlo: Hincha argentina inicia campaña para repetir la final del Mundial ante España

Argumentando una “actuación polémica y corrupta” del árbitro Slavko Vincic, una aficionada comenzó a juntar firmas para intentar disputar nuevamente el duelo.

La derrota en la final del Mundial ante España sigue generando dolor en Argentina. Ahora, una hincha comenzó una campaña para repetir la definición por el título.

Se trata de Gisela Sánchez, quien no soportó la caída contra La Furia Roja y comenzó a juntar firmas a través de la plataforma Change.org.

La iniciativa ya fue respaldada por casi 65.000 aficionados, quienes no se rinden en el sueño de poder ver a La Albiceleste conquistar la cuarta estrella.





La explicación de hincha que solicita repetición de la final del Mundial

Uno de los argumentos entregados apuntó al juez Slavko Vincic, mencionando que la final “fue empañada por la actuación polémica y corrupta del árbitro”.

“No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial. Necesitamos garantizar la integridad de los árbitros en todos los niveles del deporte”, apuntó.

Sánchez insistió en que “si permitimos que la corrupción pase desapercibida en este escenario global, estamos dando un mal ejemplo a las futuras generaciones de deportistas y aficionados”.

Este tipo de propuestas no son nuevas. Por ejemplo, hinchas de Francia juntaron más de 200.000 firmas para repetir el choque en el que fueron derrotados por los trasandinos en Qatar 2022.

El deseo se da en medio de las teorías conspirativas que se han viralizado en redes sociales, aunque fueron los propios integrantes del plantel argentino los que desestimaron esto y reconocieron que fueron superados por España.