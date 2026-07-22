Problemas para Chiqui Tapia: FBI incautó su teléfono tras el término del Mundial 2026

Previo a su regreso a Argentina, autoridades estadounidenses incautaron el celular del presidente de la AFA y de otros dirigentes en el marco de la investigación sobre una estructura financiera.

Un nuevo problema sumó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), luego que el FBI incautara su celular en las últimas horas.

De acuerdo con Infobae, la situación se dio en New York, Estados Unidos, en el regreso de la delegación trasandina tras perder la final del Mundial 2026, procedimiento en el que se confiscaron los teléfonos y computadores de otros dirigentes.

Todo se llevó a cabo en el aeropuerto John F. Kennedy de la mencionada ciudad, lo que obligó a retrasar en más de dos horas el vuelo que tuvo como destino Buenos Aires.





Chiqui Tapia fue citado a declarar en Estados Unidos

Pese a que la AFA desmintió la información comunicándose con diferentes periodistas, el citado medio insistió en que las indagatorias sí se realizaron.

De hecho, afirmaron que Tapia fue citado a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida el próximo 30 de julio.

Las diligencias se dieron en el marco de la investigación sobre la estructura financiera de contratos comerciales del organismo que rige el fútbol argentino.

Las autoridades exigieron todos los detalles sobre la empresa Tourprodenter, donde también está involucrado Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y no de los dirigentes más cercanos a Chiqui.