Princesa Leonor sorprende a Ferran Torres con comentario sobre su cabello: “¿No te ibas a…?”

El autor del gol que le dio el título a España en el Mundial protagonizó una curiosa conversación en la casa real, momento que se viralizó en las redes sociales.

Las actividades de la Selección Española tras ganar el Mundial dejaron un curioso momento, con la Princesa Leonor y Ferran Torres como los protagonistas.

Todo se dio en la visita del plantel y cuerpo técnico al Palacio de la Zarzuela, donde compartieron y recibieron las felicitaciones del rey Felipe VI, la reina Letizia y su familia.

Mientras se daba el saludo protocolar, el autor del gol que coronó a La Furia Roja tuvo un curioso intercambio con la autoridad.





¿Qué le dijo la Princesa Leonor a Ferran Torres?

Al momento de darle la mano, la Princesa Leonor, que estaba utilizando la camiseta de su selección, le preguntó al delantero: “¿No te ibas a rapar el pelo?”.

Ante esto, Ferran respondió entre risas: “No, no”, continuando con su paso y juntándose con el resto de sus compañeros.

El contexto de esta situación es una promesa que había hecho el ariete, quien supuestamente se iba a rapar todo el cabello en caso de conseguir el título.

El momento generó una ola de comentarios en redes sociales, con los hinchas todavía disfrutando de la gran coronación de España.

La actuación de La Furia Roja fue seguida con muchísima atención por la familia real, asistiendo al MetLife Stadium de New Jersey para ver la victoria sobre La Albiceleste.

Mira el momento acá