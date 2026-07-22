La Velada del Año 6: Fecha oficial, artistas que se presentarán y cartelera de combates

El espectaculo de boxeo impulsado por el reconocido streamer Ibai Llanos tendrá una nueva edición en Sevilla. Conoce todos los detalles acá.

Este fin de semana se realizará La Velada del Año 6, un evento de boxeo comandado por el streamer español Ibai Llanos que se ha vuelto una verdadera tradición.

La sexta edición tendrá variados shows y una cartelera con diez peleas contempladas, donde diversos influencers y periodistas se subirán al ring.

¿Cuándo y dónde se hará La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 está fijada para este sábado 25 de julio y se realizará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, recinto en el que se espera una verdadera multitud.

La transmisión comenzará a las 13:00 horas de Chile y se podrá ver gratis por los canales oficiales de YouTube y Twitch de Ibai Llanos.





Artistas que estarán en La Velada del Año 6

Tal como se ha dado en las emisiones anteriores, la celebración considera la presentación de diversos artistas internacionales.

En esta ocasión estarán: Yandel, Anuel AA, Juanes, Lucho RK, Bad Gyal y La Pantera.

Cartelera de La Velada del Año 6