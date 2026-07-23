¿De vuelta a Europa? Erick Pulgar estaría en la mira de un importante club de Francia

El chileno sería uno de los jugadores que está en carpeta para la próxima temporada, donde podría toparse con un “viejo conocido”.

El mercado de pases podría tener como protagonista a Erick Pulgar, quien podría estar viviendo sus últimos días en el Flamengo.

Si bien se ha especulado que hay interés en Arabia Saudita, por estas horas apareció un club europeo tendría en la órbita al volante chileno.

Se trata del AS Mónaco, uno de los elencos más importantes de Francia que se prepara para afrontar la Ligue 1 y la Conference League.





El “viejo conocido” que podría llevar a Erick Pulgar a Europa

Según consignó AS Chile, el antofagastino estaría en la mira de Filipe Luis, entrenador que lo dirigió en el Mengao y que acaba de asumir en el cuadro galo.

Pese a que todavía no hay una propuesta formal, el deseo del estratega brasileño en contar con el nacional sería clave en una hipotética negociación.

El otrora lateral izquierdo ha elogiado en reiteradas ocasiones al mediocampista de 32 años, afirmando que tiene nivel de sobra para jugar en el viejo continente.

Pulgar estuvo varias temporadas en Europa, pasando por Bologna, Fiorentina y Galatasaray de Turquía antes de recalar en el Flamengo a mediados del 2022.