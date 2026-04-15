“Vergüenza” y “Golpe Monumental”: Prensa de Perú se rinde ante Coquimbo tras triunfo ante Universitario

El triunfo del Aurinegro por la Copa Libertadores sacó ronchas en los medios locales, quienes criticaron duramente al entrenador de La Crema, Javier Rabanal.

Coquimbo Unido pegó fuerte en la Copa Libertadores este martes, venciendo 2-0 a Universitario por la segunda fecha del Grupo B.

Los Piratas aprovecharon sus chances y lograron un triunfo histórico, el que generó remezón en la prensa de Perú que destrozó a La Crema por su presentación.

Los medios de ese país elogiaron al Aurinegro por su contundencia, aprovechando de criticar duramente al entrenador del elenco de Lima, Javier Rabanal.





Las críticas a Universitario por perder ante Coquimbo

El diario Libero apuntó que Universitario “no se hizo respetar en casa”, complicando seriamente sus chances de clasificar a los octavos de final.

Otro de los que arremetió fue El Comercio, quienes descataron que el Aurinegro dio un “Golpe Monumental” en la capital peruana.

Los más duros fueron los panelistas del podcast Denganche, donde llegaron a insultar al estratega español por los jugadores utilizados en el compromiso.

“Yo no creo que Rabanal, y lo voy a decir, sea tan estúpido de jugar un primer tiempo con un señor, (el delantero) Sekou Gassama, que no tiene muchos minutos, ante Coquimbo que es un equipo ordenadito y luchador”, señalaron.

En el espacio no se quedaron ahí y remarcaron que “La U fue un desastre, una vergüenza. El Tricampeón del fútbol peruano, con más historia en la Libertadores, que alguna fue quedó subcampeón en 1972, no puede hacer esa presentación, por culpa de la terquedad del señor Rabanal”.