¿Se arma un Superclásico? En Colo Colo responden por supuesto interés en contratar a Alexis Sánchez

El tocopillano generó ruido en Los Albos y en Universidad de Chile de cara al próximo mercado de pases, teniendo en cuenta que finaliza su contrato con el Sevilla.

Alexis Sánchez comenzó a ser uno de los protagonistas del nuevo mercado de pases. Ahora, en Colo Colo respondieron al supuesto deseo en contratar al tocopillano.

Pese a la ilusión que puede generar en los hinchas, Jaime Pizarro, uno de los nuevos directos de Blanco y Negro, bajó los humos con el presunto interés en quedarse con Maravilla.

El ex ministro del Deporte indicó que “respecto de los jugadores, recién hemos tenido una conversación con el cuerpo técnico, con los equipos de seguimiento y con la gerencia deportiva. Esta semana vamos a poder compartir esos temas”.





“Yo no le puedo señalar quiénes van a ser, en qué posiciones van a ser, porque ese es un tema que todavía está en evaluación”, agregó.

En medio de especulaciones sobre el deseo de la U en traer al actual delantero del Sevilla, Pizarro insistió en que “hay mucha noticia, mucha información, algunas con mayor asidero, otras no tanto. Es un proceso absolutamente normal y muy dinámico”.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre Alexis Sánchez?

Por su parte, Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, no quiso profundizar sobre el tema de Sánchez y remarcó: “No me permito hablar ni tampoco programar o futurizar hacia adelante”.

“No soy yo, no estoy con la idea de pensar (en temas de fichajes). Sí puedo decir que Alexis es un excelente jugador, que si él decide llegar a nuestra liga, hay que disfrutarlo”, añadió.

En el plano deportivo, Colo Colo se puso al día en la Liga de Primera tras vencer 3-1 a Coquimbo Unido este domingo, quedando como líder del torneo con 24 puntos en 11° fechas.