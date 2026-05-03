Colo Colo vence a Coquimbo en el Monumental y es líder de la Liga de Primera

Albos y Piratas se midieron en un encuentro pendiente, válido por la novena fecha del campeonato nacional.

Colo Colo se consagra en la parte alta de la tabla tras vencer por 3-1 a Coquimbo Unido en un partido válido por la 9.ª fecha de la Liga de Primera.

Con este triunfo, los albos se ponen al día en el campeonato nacional y se posicionan como líder exclusivo con 24 puntos.

En la otra vereda, el cuadro pirata sufre un nuevo golpe y comienza a enredar sus oportunidades en la liga local.





Colo Colo vence a Coquimbo Unido y es líder exclusivo de la Liga de Primera

En la primera mitad los albos fueron superiores frente a un cuadro visitante que se vio incomodo y timido durante los primeros pasajes en Macul.

La apertura de la cuenta llegaría poco antes del descanso, luego de que al 45′, Maximiliano Romero anotara desde los doce pasos.

Ya en el complemento, el elenco pirata entró mostrando mayor intensidad y presión en la parte alta, lo que complicó a un Fernando Ortiz que tuvo que mover las piezas desde la banca.

Al minuto 56, Guido Vadalá igualaría las acciones para los visitantes dejando el parcial 1-1.

Sin embargo, los cambios de Ortiz comenzarían a dar resultado en los últimos 15 minutos del encuentro.

Con Javier Correa encendido, Colo Colo encontró el 2-1 al minuto 84 y dos minutos más tardes, el mismo Correa sentenciaría el 3-1.