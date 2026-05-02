Gonzalo Higuaín reaparece tras cuatro años de su retiro e impacta con aspecto físico actual

El argentino tiene a todos sorprendidos con una fotografía viral en redes sociales, compartida por un hincha que se lo encontró en una tienda deportiva.

Una reciente fotografía de Gonzalo Higuaín con un hincha en una tienda deportiva ha causado revuelo en redes sociales en las últimas horas.

El exdelantero de la selección argentina reapareció tras cuatro años de su retiro y su aspecto físico fue lo que más llamó la atención.

En la imagen que se viralizó, el Pipa aparece con poco cabello, una barba frondosa y una vestimenta informal.

“¿Qué le pasó?”, “será que…?” y “que ande como quiera” son algunos comentarios que recibió la fotografía.





Hay quienes dudaron de la veracidad de la imagen y acusaron que podría estar manipulada o ser falsa. Sin embargo, el joven que compartió el registro aclaró que “no es IA” .

Higuaín se retiró en 2022 tras su paso por Inter Miami y una carrera de 17 años en equipos como River Plate, Real Madrid, Juventus, Napoli, entre otros.

Desde ese momento estuvo alejado del mundo del fútbol, razón por la que impactó con el look de su reciente aparición.

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