Un chileno en la Premier: Marcelino Núñez logra el ascenso con Ipswich

Tras una sólida campaña en la Championship, el mediocampista chileno selló el ascenso con Ipswich y jugará la Premier League por primera vez en su carrera.

El volante chileno Marcelino Núñez vivió una jornada histórica este sábado al conseguir el ascenso a la Premier League con el Ipswich Town, que aseguró uno de los cupos directos en la última fecha de la Championship.

El equipo inglés selló su paso a la máxima categoría tras imponerse por 3-0 a Queens Park Rangers, resultado que le permitió terminar la temporada con 84 puntos y superar por la mínima a Millwall, que quedó relegado a la liguilla de ascenso.

Núñez fue titular y se mantuvo en cancha hasta el minuto 71, cuando fue reemplazado tras cumplir un rol clave durante la campaña. El mediocampista chileno logra así el objetivo del ascenso en su primera temporada con Ipswich, luego de años sin éxito en su anterior club.

Con este resultado, el seleccionado nacional disputará por primera vez la Premier League, marcando además el regreso de presencia chilena en la máxima categoría del fútbol inglés.