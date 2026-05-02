Pese a ganar por goleada: El cuestionado por los hinchas de la U tras victoria ante La Serena

La U derrotó por 5-0 a La Serena en un encuentro válido por la 4.ª fecha de la Copa de la Liga.

Universidad de Chile logró un triunfo importante este sábado tras golear por 5-0 a Deportes La Serena por la 4.ª fecha de la Copa de la Liga.

Pese a la enorme ventaja obtenida y el buen juego mostrado por los azules, los hinchas fueron criticos con el desempeño de Israel Poblete.

El mediocampista que arribó en febrero de 2022 a la U y se consagró en el club tras darle la victoria a los azules ante Colo Colo en el Monumental fue uno de los apuntados del once dirigido por Fernando Gago.

Lo anterior, al punto de que algunos celebraron cuando fue reemplazado por Charles Aranguiz en el entretiempo.





Los cuestionamientos de hinchas de la U a Israel Poblete

A través de X, los hinchas del Romantico Viajero fueron criticos con el desempeño del mediocampista.

A continuación algunos de los comentarios que se difundieron en redes tras el primer timepo de los azules en La Serena.

Poblete no puede seguir siendo el compañero que no hace nada y lo ponen igual en el trabajo — pintita (@hzbl_) May 2, 2026

nunca espero nada de poblete y aun asi me decepciona — oscar jdsp (@oscarjdsp) May 2, 2026

Vuelvo a lo mismo, nadie en el entrenamiento se puede rajar un día, darle un chuletazo a Poblete y nos libramos de su dictadura por unos meses?? Fuera de eso, el 11 está perfecto en mi opinión.#VamosLaU https://t.co/aHptDtLhBY pic.twitter.com/GiQOv0kg33 — Andrés Álvarez (@Andrslv81876392) May 2, 2026

Poblete y sus patas cuadradas en lo suyo el malo culiao — lobosorno (@lobosorno) May 2, 2026

Cuando Poblete no la toca, jugamos con 10

Cuando la toca, jugamos con 9

#VamosLaU — The Wall®️ 🇨🇱🎸🎹🥁🎼💙💚22% 44% 62% 56% 13% 58% (@TheChileanWall) May 2, 2026