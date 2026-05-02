Programas Programación Señal en vivo
/

Pese a ganar por goleada: El cuestionado por los hinchas de la U tras victoria ante La Serena

La U derrotó por 5-0 a La Serena en un encuentro válido por la 4.ª fecha de la Copa de la Liga.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Universidad de Chile logró un triunfo importante este sábado tras golear por 5-0 a Deportes La Serena por la 4.ª fecha de la Copa de la Liga. 

Pese a la enorme ventaja obtenida y el buen juego mostrado por los azules, los hinchas fueron criticos con el desempeño de Israel Poblete.

El mediocampista que arribó en febrero de 2022 a la U y se consagró en el club tras darle la victoria a los azules ante Colo Colo en el Monumental  fue uno de los apuntados del once dirigido por Fernando Gago.

Lo anterior, al punto de que algunos celebraron cuando fue reemplazado por Charles Aranguiz en el entretiempo.

Los cuestionamientos de hinchas de la U a Israel Poblete

A través de X, los hinchas del Romantico Viajero fueron criticos con el desempeño del mediocampista.

A continuación algunos de los comentarios que se difundieron en redes tras el primer timepo de los azules en La Serena.

 

Seguir en Seguir en