U. de Concepción vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Copa de la Liga

El Campanil y los Cruzados se medirán en la 4.ª fecha de la Copa de la Liga. Revisa los detalles del partido y cómo seguirlo en vivo.

Universidad de Concepción recibe este domingo a Universidad Católica en un partido válido por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

Los penquistas vienen de caer ante Colo Colo en la Liga de Primera, mientras que los cruzados esperan encontrar regularidad en suelo nacional, luego de triunfar como visitante ante Cruzeiro y el Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores.

Cabe recordar que ambos equipos ya se enfrentaron en la primera fecha del certamen, instancia en la que los de “La Franja” se impusieron por 2-1 en el Claro Arena.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Concepción vs U. Católica?

El partido de Universidad de Concepción ante Universidad Católica, válido por la fecha 4° de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el choque será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Cobresal y U. Católica por la Copa de la Liga

El compromiso del elenco penquista contra La Franja inicia a las 12:30 horas de este domingo 3 de mayo, disputándose en el Estadio Ester Roa Rebolledo

El árbitro desginado para el cotejo es Mario Salvo Sepulveda, mientras que el encargado del VAR es Matías Assadi.