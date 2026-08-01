¡Lluvia de goles en Sausalito! Colo Colo superó a Everton y no suelta la cima de la Liga de Primera

Los Albos derrotaron al conjunto viñamarino en un vibrante duelo de siete goles en el Estadio Sausalito y se consolidó como líder de la Liga de Primera.

Colo Colo sigue como líder exclusivo de la Liga de Primera luego de imponerse por 4-3 a Everton en un vibrante partido disputado este sábado en el Estadio Sausalito.

Los Ruleteros golpearon primero en Viña del Mar gracias a Alan Medina, quien abrió la cuenta en un intenso encuentro ante el Cacique.

La reacción alba no tardó en llegar. Maxi Romero marcó el empate y, poco después, Álvaro Madrid convirtió el 2-1 frente a su ex club.

Sin embargo, Everton volvió a igualar antes del descanso con el segundo tanto de Medina, una de las figuras del compromiso.

En el complemento, Colo Colo recuperó la ventaja con el 3-2 gracias a Leandro Hernández. No obstante, el conjunto viñamarino volvió a responder.

Julián Álfaro, que al inicio había visto anulado un gol por un ajustado offside, encontró su revancha y decretó el 3-3.





Cuando el empate parecía definitivo, apareció nuevamente Maxi Romero para sellar el 4-3 y darle el triunfo al Cacique. El delantero firmó un doblete y fue la gran figura de la victoria alba.

Con este resultado, Colo Colo llegó a 42 puntos y se mantiene como sólido líder de la Liga de Primera, mientras que el conjunto viñamarino continúa en la mitad de la tabla.