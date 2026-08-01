Everton vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera

Los Albos visitarán Viña del Mar en busca de los tres puntos para continuar consolidando su liderato en el torneo nacional, mientras que los locales están cerca de meterse en los puestos de copas internacionales.

Everton recibirá a Colo Colo este sábado en uno de los encuentros más llamativos de la fecha 17 de la Liga de Primera 2026.

Los Albos llegan al encuentro como líder exclusivo del Campeonato Nacional, con 39 unidades en la tabla.

Mientras que el elenco viñamarino, que va en la mitad de la tabla con 23 puntos, intentará hacerse fuerte como local para sumar puntos que lo acerquen a los puestos de clasificación a torneos internacionales.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Everton vs Colo Colo por la Liga de Primera?

Everton recibirá a Colo Colo este sábado 1 de agosto en un duelo válido por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026.

El compromiso será transmitido en vivo por TNT Sports Premium .

Además, podrá seguirse de manera online y vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.

Hora del partido entre Everton y Colo Colo por la Liga de Primera

El partido entre Everton y Colo Colo se disputará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, a partir de las 15:00 horas.

El encargado de impartir justicia será el árbitro Cristián Garay.