En la agonía: Colo Colo vence a la U. de Concepción y recupera la cima en la Liga de Primera

Albos y penquistas se enfrentaron en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 11 del campeonato nacional.

Colo Colo vuelve a la cima tras vencer por 2-1 a la Universidad de Concepción en un partido válido por la fecha 11 de la Liga de Primera.

En un duelo áspero y de ritmo irregular, los albos encontraron la victoria cuando el partido ya expiraba en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Un encuentro en el que los de Macul comenzaron en ventaja luego de que Maximiliano Romero pusiera el 1-0 desde el punto penal al minuto 30.

Colo Colo vence a la U de Conce en la agonía y vuelve a la cima de la Liga de Primera

Los locales encontrarían el empate en el complemento con gol de Osvaldo González al minuto 76.

El ex Universidad de Chile sorprendió a la zaga colocolina con un remate de media vuelta tras un despeje a medias en una pelota parada, desatando la celebración del cuadro penquista en un momento clave del partido.

Cuando el partido parecía que terminaba en empate, al minuto 90+2 Javier Correa puso el 2-1 que sentenció el marcador.

Con esta victoria, el “Cacique” alcanza en la cima a Deportes Limache con 21 unidades.

Cabe precisar que los dirigidos por Fernando Ortiz tienen un partido menos en el campeonato nacional.

En desarrollo…