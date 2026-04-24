El desconocido cariño de Ricardo Rodríguez por Colo Colo: “A mi madre le gustaba”

El defensor del Betis habló sobre la cercanía que tiene con el Cacique y con Chile, país en el que nació su madre y que sueña con conocer.

Pese a nacer y ser criado en Suiza, Ricardo Rodríguez tiene raíces chilenas por su madre, lo que le pudo permitir defender a la Selección Chilena.

El lateral izquierdo ha tenido una importante carrera al llegar a equipos como el Wolfburgo de Alemania, Milan y PSV Eindhoven, defendiendo actualmente al Real Betis.

El europeo aseguró que nunca lo contactaron para sumarse a La Roja, confesando que “si hubiese tenido la oportunidad de jugar por las dos (selecciones), me lo pensaba”.

“Eso no pasó. Yo solo tenía la oportunidad de jugar por Suiza y si hubiera tenido las dos, podría decidir. Mi madre es chilena y la quiero tanto que podría haber jugado por Chile”, agregó.





Ricardo Rodríguez habló de su cariño por Colo Colo

En entrevista con ESPN, el defensa de 33 años reconoció que siente un cariño por Colo Colo debido a que su familia es hincha del club.

“Nunca fui a Chile y quiero ir. Para mí es muy importante conocer esa parte de la familia de mi madre. Creo que cuando termine el fútbol, la primera cosa que haré es ir a Chile”, señaló sobre nuestro país.

Respecto al Cacique, Rodríguez sostuvo: “A mi mamá le gustaba Colo Colo. Y lo que le gustaba a mi madre, también a mí. Igual, de Colo Colo”.

De hecho, remarcó que “a mis abuelos también les gustaba mucho Colo Colo”.