Tras enfrentar a Portugal: La Roja busca cerrar amistoso ante otro rival europeo en junio

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, confirmó que el combinado nacional disputará un segundo amistoso tres días después de medirse a la escuadra lusa.

La Selección Chilena afina detalles para la fecha FIFA de junio, donde tiene un amistoso confirmado nada menos que ante Portugal.

Con el choque frente al elenco de Cristiano Ronaldo cerrado, Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, ratificó que se busca un segundo encuentro para esa ventana.

“En la fecha FIFA de junio, que es del 1 al 9, vamos a jugar dos partidos: El 6 de junio contra Portugal y estamos en negociaciones para cerrar un segundo el día 9″, comentó.





La Roja busca rival europeo para fecha FIFA de junio

En entrevista con DSports, el directivo afirmó que en La Roja “hemos tenido muchas propuestas para jugar partidos antes, pero nuestro calendario del torneo nacional y la Copa Libertadores tienen fechas la semana anterior”.

“Como muchos equipos van al Mundial buscaban jugar el 31 de mayo o 1 de junio. Eso no es compatible con nuestra planificación porque tenemos compromisos a nivel sudamericano y local”, agregó.

En ese escenario, Correa remarcó que “estamos con distintas opciones y esperamos que de aquí a una semana y media cerrar ese rival, pero va a ser una gira con dos partidos”.

Consultado sobre si será un rival de Europa, el dirigente señaló: “Sí. De hecho, parte de la regulación de FIFA en estas ventanas es que se debe jugar con selecciones de la misma confederación, salvo que exista una distancia menor a cinco horas”.