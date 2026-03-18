Copa de la Liga 2026: Cómo se juega, qué equipos se enfrentarán y cuál es el gran premio

La cuenta regresiva para la Copa de la Liga ya comenzó. Un torneo que disputarán los 16 clubes de la Liga de Primera desde este viernes.

Este fin de semana el fútbol chileno será testigo del nacimiento de un nuevo torneo: La Copa de la Liga. Certamen que reunirá a los 16 clubes de Primera División y que busca aumentar la competitividad.

El evento surge como una de las grandes novedades para este 2026, disputándose en paralelo con el FIFA Series 2026 que implica que los seleccionados del medio local no estarán disponibles para los primeros cotejos.







¿Cómo se jugará la Copa de la Liga?

El formato del certamen contempla cuatro grupos de cuatro equipos, donde cada club disputará partidos de ida y vuelta hasta sumar seis encuentros en la fase final.

Los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, donde también se jugará con series de ida y vuelta.

Equipos que se enfrentarán

Los grupos ya están conformados y se distribuyen de la siguiente manera:

Grupo A : Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

Grupo B : Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción.

: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción. Grupo C : O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton.

: O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton. Grupo D: Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.

Por otro lado, la programación de la primera fecha será así:

Viernes 20 de marzo

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo

Palestino vs Everton , 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

¿Cuál es el gran premio de la Copa de la Liga?

La final se disputará el 19 de julio y el ganador se llevará dos premios. El primero es un trofeo que en su base luce el nombre del certamen desde la que salen tres bases plateadas que sostienen un balón de fútbol en la cúspide.

El segundo es un fuerte incentivo deportivo, puesto que el campeón obtendrá un cupo a la Copa Libertadores 2027 y, además, un boleto para la Supercopa del fútbol chileno.