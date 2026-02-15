Colo Colo vence a Unión La Calera sobre la hora y silencia las críticas en el Estadio Monumental - Chilevisión

Colo Colo repite la hazaña y consigue un agónico triunfo tras derrotar por 1-0 a Unión La Calera en el Estadio Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

Un partido en el que las emociones llegaron en la recta final y el cual los dirigidos por Fernando Ortiz necesitaban ganar para dar señales de solidez en un inicio de campeonato que no convencía a sus hinchas.

Por su parte, el conjunto calerano, que venía de ganar las primeras dos fechas, no logró ser superior en el juego y gran parte del partido resistió el marcador en su mitad de cancha.

Colo Colo 1 - 0 Unión La Calera: Resumen del agónico triunfo albo en el Monumental

La primera mitad no estuvo marcada por grandes acciones, pero sí por la lesión de Javier Correa, quien debió ser reemplazado al minuto 24 de partido.

Los locales mostraron mayor intensidad, pero la falta de precisión ocasionó que ambos elencos se fueran al descanso 0-0.

Ya en el complemento, Unión La Calera mostró un juego defensivo que le permitió a Colo Colo adelantar las líneas y generar mayores ocasiones de gol. Sin embargo, la falta de precisión seguía inquietando a los albos, que prolongaron el suspenso hasta la última jugada.

Al igual que frente a Everton la fecha pasada, Colo Colo encontró el gol de la victoria al minuto 90+2, luego de que Yastin Cuevas recibiera un pase en profundidad y habilitara a su compañero Maxi Romero para llevar la pelota a la red y correr a abrazarse en una esquina del Monumental.

Próximos partidos de Colo Colo y Unión La Calera por la Liga de Primera 2026

En la fecha 4 del campeonato nacional, Colo Colo deberá viajar hasta Rancagua para enfrentar a O'Higgins en el Estadio Codel El Teniente el próximo sábado 21 de febrero a las 18:00 horas.

Por su parte, Unión La Calera abrirá la fecha recibiendo de local a Ñublense en el Estadio Nicolás Chahuán el día viernes 20 de febrero a las 18:00 horas.