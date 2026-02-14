Cobresal se hace fuerte en la altura y vence a la UC en una lluvia de goles - Chilevisión

Universidad Católica lo sufrió en El Salvador tras caer por 3-2 frente a Cobresal en el Estadio El Cobre por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

Los mineros hicieron valer la localía durante la primera mitad frente a un cuadro cruzado que se vio incómodo durante los minutos, lo que le valió irse al descanso en desventaja.

La apertura de la cuenta para los locales llegaría al minuto 3 de partido luego de un potente remate de Agustín Nadruz que sorprendió a la zaga cruzada cuando comenzaban a ordenarse en la cancha.

La UC lo pierde en El Salvador y regresa sin puntos a Santiago

El dominio minero continuó durante la primera mitad. En el minuto 14, Bryan Carvallo volvió a sorprender con una increíble tijera que estiró el marcador 2-0 para Cobresal.

Poco antes de ir al descanso, Fernando Zampedri marcó el 2-1 desde los doce pasos y puso a la UC en el partido.

Ya en el inicio del complemento, Cobreal volvió a sorprender al minuto 50, luego de que Steffan Pino conectara un cabezazo con la red.

Finalmente, el once dirigido por Daniel Garnero buscó mantener la posesión del juego y, en el minuto 90+7, Fernando Zampedri se matriculó con un doblete que cerró la derrota por 3-2.

Los partidos de la UC y Cobresal en la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026

En la siguiente fecha, Universidad Católica deberá recibir en el Claro Arena al vigente campeón Coquimbo Unido el sábado 21 de febrero.

Mientras que Cobresal deberá viajar hasta el sur de Chile, para enfrentar a Deportes Concepción el día viernes 20 de febrero.

Ambos partidos están programados para las 20:30 horas.