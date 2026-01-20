“Doloroso momento”: Cobresal informó que abuela de jugador murió en incendios forestales - Chilevisión

Una nueva tragedia enluta al deporte en medio de los incendios forestales en el país. Ahora, Cobresal informó que una de las víctimas es abuela del futbolista José Tiznado.

A través de sus redes sociales, Los Mineros comunicaron que Nelly Sáez falleció producto de los siniestros que están afectando a las regiones del Ñuble y Biobío.

El cuadro del norte indicó que la adulta mayor "nos dejó en medio de la tragedia provocada por los incendios en el sur de nuestro país".

"En este doloroso momento, nuestra institución envía sus más sinceras condolencias a su familia, a José y a todos sus seres queridos, esperando que encuentren consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida".

Tiznado tiene 31 años y es oriundo de Concepción, realizando su carrera en equipos como Naval de Talcahuano, Fernández Vial y Deportes Copiapó, llegando el 2025 a Cobresal.

Los futbolistas afectados por los incendios forestales

Los devastadores incendios han dejado a varios futbolistas profesionales afectados, entre los que están los juveniles pertenecientes a Universidad de Chile Franco Cáceres y Óscar Belmar.

A ellos se suman jugadores de Universidad de Concepción y Deportes Concepción, casos que fueron informados por la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol.