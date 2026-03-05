Solo competencias locales: El duro panorama que se le viene a la U y Colo Colo este 2026 - Chilevisión

Universidad de Chile fue eliminada de la Copa Sudamericana. En un partido muy parejo, Los Azules perdieron 2-1 ante Palestino y se despidieron del torneo.

El Romántico Viajero no pudo superar a Los Árabes, fallando en uno de los grandes objetivos que tenía para esta temporada.

Con esto, el cuadro laico se quedó sin competencias internacional, quedando en la misma línea de Colo Colo que no clasificó a ningún torneo de este tipo.

Colo Colo y la U, obligados a ganar el torneo local

De esta manera, dos de los equipos más grandes del fútbol chileno están totalmente obligados a ganar la Liga de Primera.

El panorama es complejo, teniendo en cuenta que ninguno ha mostrado regularidad y que sus entrenadores, Francisco Meneghini en la U y Fernando Ortiz en el Cacique, están siendo cuestionados.

Por el lado Los Azules, el único "crédito" que mantiene firme a Paqui es justamente la victoria en el Superclásico el pasado 1 de marzo, imponiéndose en el mismo Estadio Monumental.

Además del torneo local, ambos clubes estarán en la Copa Chile y la Copa de La Liga, nuevo certamen que se estrena este año.

Precisamente, esta competencia asoma como una llave para levantar un título el 2026 y asegurar participación internacional para el próximo.