Palestino golpea a la U y clasifica a la fase de grupos de la Sudamericana - Chilevisión

Fin al sueño de la Sudamericana para Universidad de Chile luego de perder agónicamente 2-1 ante Palestino en un Estadio Nacional sin público y en donde los azules no lograron ser protagonistas en ningún momento.

El equipo de Francisco Meneghini no encontró respuestas ni logró desarrollar una alternativa de juego frente a un cuadro árabe que supo aprovechar los desajustes de la zaga universitaria para marcar los dos goles que le dieron la victoria.

Pese a no ser superior tampoco, Palestino consiguió una importante victoria en la última jugada del partido que lo clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Palestino golpea a la U en el Nacional y se arma camino en la Sudamericana

En la primera mitad, ninguno de los equipos fue protagonista ni mostró un juego que convenciera a sus hinchas, quienes, si bien no pudieron asistir al coliseo de Ñuñoa, fueron críticos a través de redes sociales.

Antes de los 20 minutos, la U se vio obligada a hacer un reajuste en la delantera luego de que Juan Martín Lucero saliera lesionado de la cancha y fuera reemplazado por Maximiliano Guerrero.

Por su parte, Palestino aguantó el 0-0 parcial hasta ir al descanso.

Ya en el complemento, el desarrollo del partido parecía no cambiar de ritmo y todo indicaba que se definiría en penales. Sin embargo, al minuto 84, Nelson Da Silva aprovechó un vacío en la defensa azul y conectó un cabezazo para poner el 1-0 a favor de los árabes.

La U sintió el golpe y salió en busca del empate que le permitiera seguir con vida en la Copa Sudamericana. La ilusión llegaría al minuto 90+4 cuando Maximiliano Guerrero apareció en el segundo palo y con la cabeza puso el 1-1.

Sin embargo, la alegría llegaría hasta que se reanudara el juego, luego que en la última jugada, Palestino volvió a aprovechar los espacios de la defensa azul e Ian Garguez puso el 2-1 que sentenció el resultado.