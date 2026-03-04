¿Alargue o penales? Así se define la llave entre la U y Palestino si empatan por Copa Sudamericana - Chilevisión

Llegó la hora para Universidad de Chile y Palestino, cuadros que este miércoles juegan el esperado partido por la fase previa de la Copa Sudamericana.

Tras la victoria de Audax Italiano ante Cobresal, esta jornada es clave para conocer al segundo elenco nacional que estará en la fase de grupos del torneo.

Tal como se dio en años anteriores, esta instancia es a partido único en la que el perdedor queda completamente eliminados de competencias internacionales.

¿Cómo se define la llave entre la U y Palestino en caso de empate?

Si el Romántico Viajero empata con el elenco de Colonia, el clasificado a la siguiente fase se determinará directamente en los penales.

De acuerdo al reglamento, en esta instancia no está contemplado el alargue ni tampoco el denominado "gol de visitante".

El vencedor pasará a la zona de grupos, conociendo a sus próximos rivales en el sorteo que se realizará a mediados de marzo en Paraguay.

El choque de la U con Palestino comienza a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 4 de marzo, disputándose en el Estadio Nacional.