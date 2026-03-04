U. de Chile vs Palestino: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile y Palestino definen este miércoles al segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, midiéndose por la esperada fase previa.

Los Azules llegan motivados luego de imponerse a Colo Colo en el Superclásico, mientras que Los Árabes vencieron el pasado fin de semana a O'Higgins.

La llave es a un solo encuentro, con el ganador avazando de ronda y el perdedor quedando sin chances de disputar competencias internacionales este año.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Palestino?

El partido de Universidad de Chile ante Palestino, válido por la fase previa de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este crucial duelo de manera online. Para esto, debes entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Palestino por Copa Sudamericana

El compromiso del Romántico Viajero contra el conjunto de Colonia inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 4 de marzo.

El choque se disputa sin la presencia de público en el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado fue el brasileño Raphael Claus.