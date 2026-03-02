O'Higgins vs Deportes Tolima: Cuándo y a qué hora juegan por la fase previa 3 de Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins volverá a la cancha por la Copa Libertadores, buscando sacar del camino a Deportes Tolima y clasificar a la esperada fase de grupos.

Por la fase previa 3, Los Celestes se medirán al conjunto colombiano en una llave que comenzará en Rancagua y finalizará en territorio cafetero.

El Capo de Provincia llegará con total confianza a este cruce, luego de dejar en el camino a Bahía de Brasil en una épica serie que se definió por penales.

Por su parte, El Vinotinto superó a Deportivo Táchira de Venezuela por la misma vía, por lo que se anticipan dos choques muy parejos.

¿Cuándo y a qué hora juegan O'Higgins y Bahía por la Copa Libertadores?

El partido entre O'Higgins y Deportes Tolima está programado para este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas de Chile.

El estadio para este duelo de ida por la fase preliminar 3 de la Copa Libertadoes será El Teniente de Rancagua, donde se espera una gran presencia de público.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de O'Higgins vs Tolima?

El encuentro del elenco chileno contra el Pijao será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó la serie de Los Celestes con Bahía.

Además, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevará online y gratis este tremendo compromiso.