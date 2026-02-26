Tras vencer a Bahía: Quién será el próximo rival de O'Higgins en la Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins hizo historia este miércoles y avanzó a la fase previa 3 de la Copa Libertadores, venciendo en penales al Bahía en una épica tanda.

Con el arquero Omar Carabalí como figura al tapar dos remates, Los Celestes dieron el batacazo en Brasil y siguen con vida en el ámbito internacional.

El festejo para el Capo de Provincia será breve, teniendo en cuenta que la próxima semana ya estará jugando la llave en la que se definirá si clasifica a la zona de grupos.

Este es el próximo rival de O'Higgins de Copa Libertadores

El rival de O'Higgisn en la fase previa 3 de la Copa Libertadores será el vencedor del cruce entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela.

La escuadra cafetera tiene ventaja al imponerse por la cuenta mínima en la ida, dando un gran paso en la serie que definirá como local.

La revancha entre estos clubes está fijada para este jueves 26 de febrero, comenzando a las 21:30 horas de Chile.

Cabe recordar que la siguiente fase se desarrollará entre el 3 y el 12 de marzo, donde el ganador accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores y el perdedor irá a la Copa Sudamericana.