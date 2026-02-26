La historia de Omar Carabalí, el chileno-ecuatoriano que fue héroe de O'Higgins ante Bahía - Chilevisión

La clasificación de O'Higgins a la fase previa 3 de la Copa Libertadores tuvo como héroe a Omar Carabalí, arquero que tapó dos penales ante Bahía y le permitió a Los Celestes lograr una tremenda hazaña.

El guardameta se lució en la tanda a su estilo, intimidando a los rivales y rezando junto a la malla para convertirse en figura en el Arena Fonte Nova de Brasil.

"Quiero agradecer a mis compañeros. El esfuerzo, la dedicación, lo dejaron todo. Estábamos cansados (...) El esfuerzo fue notable de todos, cuerpo técnico, jugadores, suplentes. Estamos muy contentos", comentó.

Omar Carabalí, el chileno-ecuatoriano que hizo historia con O'Higgins

Nacido en Ecuador en junio de 1997, el meta es hijo de Wilson Carabalí, reconocido ex futbolista que fue figura en su país y que llegó a ser seleccionado ecuatoriano.

Tras deslumbrar en su natal Guayaquil, el portero pasó por las inferiores de Independiente del Valle y a los 16 años llegó a las cadetes de Colo Colo.

Al no poder sumar minutos fue enviado a préstamo a San Luis de Quillota el 2020, regresando al Cacique en el que no pudo consolidarse como titular.

Luego de estar en Unión La Calera y Audax Italiano, llegó en silencio a O'Higgins el 2025 y se consagró como pieza clave en la anterior Liga de Primera y en esta campaña.

A nivel de eselecciones, Carabalí fue nominado a un Mundial Sub 17 con Ecuador en el que no jugó ningún encuentro, siendo el 2020 el arquero de La Roja en el Preolímpico Sub 23 el 2020.

Con 28 años, el arquero nacional a aprovechar la vitrina internacional y seguir brillando con el Capo de Provincia, donde pasó a la historia como el futbolista que participó en una gesta inolvidable contra el Bahía.