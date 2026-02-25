 ¡Inolvidable y épico! Revive la tanda completa de penales en la clasificación de O'Higgins ante Bahía - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Inolvidable y épico! Revive la tanda completa de penales en la clasificación de O'Higgins ante Bahía

La histórica clasificación de O'Higgins en la Copa Libertadores tuvo como héroe a Omar Carabalí, arquero de Los Celestes que atajó dos disparos y le permitió sacar del camino al Bahía.

Miércoles 25 de febrero de 2026 | 21:39

La Copa Libertadores se tiñe de Celeste. En una notable presentación, O'Higgins venció 4-3 en los penales a Bahía y sigue con vida en el torneo.

El Capo de Provincia cayó 2-1 en la revancha por la fase previa 2 disputada este miércoles en Brasil, pero se hizo fuerte desde los 12 pasos.

La gran figura de la tanda fue el arquero Omar Carabalí, quien atajó dos lanzamientos y le entregó una histórica clasificación al cuadro nacional.

En busca de meterse en la fase de grupos, los dirigidos por Lucas Bovaglio se medirán al vencedor del cruce entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Tras vencer a Bahía: Quién será el próximo rival de O'Higgins en la Copa Libertadores
09:14

Bahía vs O'Higgins | Goles, resumen y compacto del partido

Emitido el 31/12/1969

Batacazo histórico: O'Higgins silencia Brasil y elimina al Bahía de la Copa Libertadores
00:57

¡Lo grita todo Rancagua! O'Higgins muestra carácter y descuenta ante Bahía

Emitido el 31/12/1969
Publicidad
Publicidad