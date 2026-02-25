¡Inolvidable y épico! Revive la tanda completa de penales en la clasificación de O'Higgins ante Bahía - Chilevisión

La Copa Libertadores se tiñe de Celeste. En una notable presentación, O'Higgins venció 4-3 en los penales a Bahía y sigue con vida en el torneo.

El Capo de Provincia cayó 2-1 en la revancha por la fase previa 2 disputada este miércoles en Brasil, pero se hizo fuerte desde los 12 pasos.

La gran figura de la tanda fue el arquero Omar Carabalí, quien atajó dos lanzamientos y le entregó una histórica clasificación al cuadro nacional.

En busca de meterse en la fase de grupos, los dirigidos por Lucas Bovaglio se medirán al vencedor del cruce entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira.