Batacazo histórico: O'Higgins silencia Brasil y elimina al Bahía de la Copa Libertadores - Chilevisión

Noche soñada. O'Higgins dio un golpe histórico en la Copa Libertadores este miércoles, eliminando en los penales a Bahía en la fase previa 2.

Los Celestes se impusieron 4-3 en los penales con un notable Omar Carabalí, arquero que atajó dos lanzamientos y le entregó la clasificación a su equipo.

La llave se tuvo que definir desde los 12 pasos por debido a la derrota 2-1 en el Arena Fonte Nova, donde el Capo de Provincia tuvo un mal primer tiempo en el que a los 20 segundos ya estaba en desventaja.

En el cierre del primer tiempo llegó la gran polémica. El árbitro argentino Nicolás Ramírez cobró penal por un leve empujón en el área, acción que fue respaldada por el VAR.

Para peor, Carabalí le tapó el remate al propio Willian José, aunque el rebote le quedó al ariete que empujó sin problemas la pelota para estirarla ventaja.

O'Higgins silencia Brasil y pasa a la fase 3 de la Copa Libertadores

En el complemento, el conjunto de Rancagua reaccionó y llegó al descuento a los 54' con el tanto de Arnaldo Castillo, quien empujó la pelota casi en el área chica.

Tras aguantar con gran carácter, la llave pasó a los penales en el que el portero de los nacionales tapó dos tiros, incluyendo el del veterano Everton Ribeiro.

Con esto, O'Higgins saca adelante una durísima tarea y clasifica a la fase previa 3, donde se medirá al ganador de la llave entre Tolima y Deportivo Táchira.

Si pasa esa instancia accederá a la zona de grupos. En caso contrario, Los Celestes irán a la Copa Sudamericana.